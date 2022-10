1 David Pfeiffer kam im Sommer als Trainer zur TSG Backnang – und ist nun schon wieder weg Foto: Imago/Eibner

Fußball-Oberligist TSG Backnang hat sich von Trainer David Pfeiffer getrennt. Zunächst geht es mit einer internen Interimslösung weiter.















Link kopiert

Er war im Sommer vom nordbadischen Verbandsligisten VfB Eppingen als Nachfolger von Spielertrainer Mario Marinic zur TSG Backnang gekommen, nun ist David Pfeiffer nach nur 13 Spieltagen schon wieder weg: Der Tabellenvorletzte der Fußball-Oberliga gab am Montag die sofortige Trennung vom gebürtigen Heilbronner bekannt Zunächst setzt die TSG auf eine interne Interimslösung: Der Sportliche Leiter Oguzhan Biyik sowie Teammanager und Co-Trainer Isaak Avramidis übernehmen die Verantwortung für die Mannschaft.

„Bis zuletzt hatten wir auf den gemeinsamen Turnaround mit David Pfeiffer gehofft. Leider blieb die gewünschte Trendwende aus. Die jüngsten Ergebnisse, die aktuelle Tabellensituation aber auch die Leistungen gerade im Heimspiel gegen den FV Ravensburg und insbesondere die erste Halbzeit in Mutschelbach sind sehr besorgniserregend“, teilte Marc Erdmann, neben Ex-Kapitän Biyik Sportlicher Leiter der TSG, mit.

Der Mannschaft fehle es aktuell vor allem an Kontinuität und Stabilität. „Wir haben die Situation in den vergangenen Tagen sehr intensiv analysiert und bewertet. Auch wurden hierbei Gespräche mit einigen Führungsspielern geführt. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Mannschaft genügend Qualität besitzt, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, aber die Mannschaft benötigt zum jetzigen Zeitpunkt dringend neue Impulse“, so Erdmann, dessen Team vor der Saison neben Marinic zum Beispiel auch die Abgänge der Maier-Zwillinge Loris und Leon zu Ligarivale Stuttgarter Kickers zu verkraften hatte.

Joachim Pfisterer, Vorstand Sport Aktive, ließ die aktuellen Spieler nicht aus der Verantwortung: „Wir werden die Mannschaft in die Pflicht nehmen, um endlich die nötigen Ergebnisse zu erzielen.“ Zur Interimslösung Oguzhan Biyik/Isaak Avramidis sagte er: „Von der Qualität der Beiden bin ich überzeugt und wünsche Ihnen maximalen Erfolg.“ Dennoch begebe man sich auf Trainersuche und sondiere den Markt.

Die TSG empfängt am kommenden Samstag (14 Uhr) den FSV Hollenbach. Ex-Coach David Pfeiffer feiert an diesem Tag übrigens seinen 40. Geburtstag.