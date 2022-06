1 David Nreca-Bisinger stand bislang im Tor bei Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach und kommt nun zu den Kickers. Foto: imago/Ralf Poller

Die Stuttgarter Kickers haben den 20 Jahre alten David Nreca-Bisinger verpflichtet. Er soll in der Oberliga Stammkeeper Ramon Castellucci Konkurrenz machen.















Vom Absteiger aus der Fußball-Regionalliga zum Nicht-Aufsteiger in die Regionalliga: Die Stuttgarter Kickers haben für die nächste Saison in der Oberliga David Nreca-Bisinger verpflichtet, der Torhüter mit deutsch-kosovarischen Wurzeln stand bislang im Tor der SG Sonnenhof Großaspach. Der 20-Jährige begann einst seine Laufbahn als Feldspieler beim FC Esslingen, wo auch sein Onkel als Trainer arbeitete. Von dort wechselte er in die Jugend des VfB Stuttgart und nach drei Jahren ging es für Nreca-Bisinger nach Großaspach. Für den Dorfklub brachte er es auf insgesamt 28 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

„In David haben wir einen talentierten Torspieler geholt. In seinen jungen Jahren hat er schon viel Erfahrung sammeln können, nicht zuletzt durch seine Einsätze in den Jugend-Nationalmannschaften. Wir sind gespannt, wie er sich bei uns entwickeln wird“, sagt Marc Stein, Sportdirektor der Kickers. Mit 17 Jahren erhielt Nreca-Bisinger eine Einladung, um für die kosovarische U-17-Nationalmannschaft zu spielen. Durch seine gute Leistung folgte die U 19- und U 21-Nationalmannschaft, für die er bereits 13-mal das Tor hütete. „Ich komme aus der Gegend, daher waren schon von klein auf die Stuttgarter Kickers für mich ein Begriff“, sagt der Torhüter, „wir haben viel vor, wollen erfolgreich sein und ich brenne darauf, das erste Mal im Kickers-Tor zu stehen.“ In der vergangenen Saison war Ramon Castellucci (25) die Nummer eins im Kasten der Blauen.