Fußball-Oberliga: 1. Göppinger SV und Mario Klotz gehen getrennte Wege

1 Die Uhr für Mario Klotz beim 1. Göppinger SV ist überraschend schnell abgelaufen. Foto: IMAGO/Eibner

Überraschender Trainerwechsel beim 1. Göppinger SV: Der Fußball-Oberligist trennt sich von Trainer Mario Klotz.











Oberligist 1. Göppinger SV hat sich von Trainer Mario Klotz getrennt. Der 40-Jährige hatte erst vor Saisonbeginn die Nachfolge von Gianni Coveli angetreten, der seitdem als Geschäftsführer Sport fungiert. Eine schwierige Konstellation, die nun früh zu einem Kompetenzgerangel und letztendlich zum Scheitern führte.

Nach dem 1:3 zum Saisonstart gegen den FV Ravensburg blieb der GSV zuletzt dreimal ohne Gegentor: 0:0 in Nöttingen, 5:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und 2:0 bei Normannia Gmünd.

„Zwar entsprechen die jüngsten sportlichen Erfolge den Vorstellungen der Vereinsverantwortlichen, dennoch müssen stets die übergeordneten Ziele des Vereins in Betracht gezogen werden. In der jüngsten Zusammenarbeit offenbarten sich unterschiedliche Auffassungen in der Führung und Kommunikation innerhalb des Teams, welche die angestrebte Harmonie sowie das notwendige Vertrauensverhältnis nicht in dem Maße entstehen ließen, wie es für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit erforderlich wäre“, teilte der Verein mit.

Mario Klotz äußerte sich bei aller Enttäuschung über die Freistellung offiziell nur kurz und knapp: „Die Entscheidung der Vereinsführung respektiere ich selbstverständlich und wünsche der Mannschaft im weiteren Saisonverlauf alles Gute.“ Sein Vertrag beim GSV läuft noch bis 30. Juni 2026. Im November wird er seinen Trainerlehrgang zur A-Lizenz abgeschlossen haben.

2. September gegen VfR Aalen

Bis auf Weiteres werden die beiden Co-Trainer Pavlos Osipidis und Daniel Budak das Training leiten. Sehr gut möglich, dass Osipidis zum Chef befördert wird.Es bleibt abzuwarten, welche Rolle künftig bisher unzufriedene Spieler wie Jeffrey Idehen oder Luca Wöhrle spielen. Am Samstag (14.30 Uhr) spielt der GSV beim Spitzenreiter TSV Essingen, am 2. September (19 Uhr) kommt der VfR Aalen an die Hohenstaufenstraße.