Fußball-Nationalmannschaft: Zweimal fünf Tore: Nagelsmann freut sich auf Holland-Spiel

1 Julian Nagelsmann hat Spaß gegen Ungarn und freut sich auf die Kraftprobe mit Holland. Foto: Fabian Strauch/dpa

Deutschland schlägt Ungarn 5:0. Und die Niederlande gewinnen gegen Bosnien-Herzegowina 5:2. Das weckt auch beim Bundestrainer Vorfreude auf die Kraftprobe in Amsterdam.











Düsseldorf - Nach dem Topstart der Fußball-Nationalmannschaft in die Nations League ist Bundestrainer Julian Nagelsmann voller Vorfreude auf die schnell folgende Kraftprobe mit Erzrivale Niederlande. "Ich freue mich schon. Die haben auch fünf Tore geschossen. Holland hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und sehr viel Potenzial, was die Einzelspieler angeht. Da bin ich gespannt", sagte Nagelsmann nach dem 5:0 des DFB-Teams zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn.

Die Niederlande startete am Samstagabend nach zwei späten Treffern mit einem 5:2 in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina in Gruppe 3 der A-Liga. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) kommt es nun zum Topspiel in Amsterdam. Deutschland und die Niederlande gelten als Favoriten auf die Plätze eins und zwei in der Gruppe, die den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga bedeuten würden.

Nagelsmann erinnerte in der Pressekonferenz nach dem Ungarn-Spiel im Düsseldorfer Stadion an das 2:1 im vergangenen März in Frankfurt gegen die Holländer. "Das Spiel, was wir in der EM-Vorbereitung hatten, war nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Da freuen wir uns sehr drauf", sagte Nagelsmann.