Fußball-Nationalmannschaft: Mit Wirtz gegen Bosnien-Herzegowina

1 Die Nationalmannschaft spielt am Abend ihr letztes Heimspiel 2024 gegen Bosnien-Herzegowina. Foto: Christian Charisius/dpa

Julian Nagelsmann fängt mit der bestmöglichen Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina an. Auch der zuletzt geschwächte Florian Wirtz läuft in Freiburg auf.











Freiburg - Florian Wirtz steht in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina im letzten Heimspiel des Jahres. Der Offensivspieler von Bayer Leverkusen hatte wegen eines Infekts erst vor zwei Tagen ins Teamtraining der DFB-Elf einsteigen können.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet am Abend (20.45 Uhr/RTL) in der vorletzten Vorrundenpartie der Nations League auf personelle Überraschungen. Mit einem Sieg wäre Platz eins in der Gruppe 3 der Liga A gesichert. Der Einzug ins Viertelfinale steht bereits seit Oktober fest.

Angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Joshua Kimmich, der mit seinem 96. Länderspiel Berti Vogts einholt. Im Tor vertritt wie angekündigt der frühere Freiburger Oliver Baumann die verletzte Nummer eins Marc-André ter Stegen. Vor dem Hoffenheimer bilden neben Kimmich Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Maximilian Mittelstädt die Viererkette in der Abwehr.

Robert Andrich und Pascal Groß übernehmen die Sechserpositionen. Mit Wirtz spielen wie bei der EM Jamal Musiala und Kai Havertz im offensiven Mittelfeld, davor stürmt Tim Kleindienst.

Die deutsche Aufstellung: Baumann - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Kleindienst