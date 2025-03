Fußball-Nationalmannschaft: Darum ist das Italien-Duell so wichtig für die WM

Darum ist das Italien-Duell so wichtig für die WM

Mailand - Für Julian Nagelsmann geht es beim Kracher-Jahresstart der Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien nicht nur um die Titelchance in der Nations League. Das doppelte Kräftemessen mit der Squadra Azzurra im Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs hat auch direkte Auswirkungen auf die Ausgangslage der DFB-Auswahl bei der WM im kommenden Jahr.

Gewinnt Deutschland am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) und auch im Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund gegen Italien, dann steigen die Chancen auf eine leichtere Vorrundengruppe im Sommer 2026 in Amerika.

Italien von Platz neun verdrängen

Der Grund: Mit zwei Siegen würde die DFB-Elf in der FIFA-Weltrangliste von Platz zehn an Italien vorbei auf Platz neun vorrücken. Kann dieser Rang gehalten werden, würde Deutschland bei der WM-Gruppenauslosung im Topf der besten Teams gesetzt sein. Direkte Duelle mit den Top-Nationen wie Weltmeister Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich, England oder Brasilien wären dann zum frühen Turnierzeitpunkt nicht möglich.

Nagelsmann verdeutlichte zudem, dass er nicht in der Gruppe von Mexiko landen will. Der Co-Gastgeber ist wie die beiden anderen Ausrichter USA und Kanada als ein weiterer Kopf der insgesamt zwölf Gruppen gesetzt. Alle drei wären potenzielle Vorrundengegner, wenn es Deutschland nicht in Lostopf eins schafft.

"Es ist wichtig, ein gesetztes Team bei der WM-Auslosung zu sein, um einer Mannschaft wie Mexiko mit den geografischen Gegebenheiten schon mal aus dem Weg gehen zu können", sagte Nagelsmann. Potenzielle Spielorte in der Gruppe A mit Mexiko wären Mexiko City, Guadalajara, Monterrey in Mexiko mit Höhenlage und hohen Temperaturen sowie Atlanta in den USA. Das ist Nagelsmann anscheinend nicht genehm.

Verfolger-Quartett im Blick behalten

Der Rückstand auf Italien in der Weltrangliste beträgt derzeit knapp 28 Punkte. Er könnte mit zwei Siegen in den direkten Duellen wettgemacht werden. Die Weltrangliste wird von der FIFA mit einer eigens geschaffenen mathematischen Formel berechnet, in der alle Einzelergebnisse berücksichtigt werden.

Mindestens Platz neun müsste dann in der Nations-League-Endrunde im Juni und der WM-Qualifikation von September bis November verteidigt werden. Doch Vorsicht ist geboten: Auf den Plätzen elf bis 14 sind Uruguay, Kolumbien, Kroatien und Marokko der DFB-Elf mit jeweils weniger als 20 Punkten Rückstand auf den Fersen.