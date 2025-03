Nations League gegen Italien: Nagelsmann holt Goretzka zurück ins DFB-Team

2 Bayern-Profi Leon Goretzka kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Foto: Bernd Thissen/dpa

Der Bundestrainer reagiert auf die guten Leistungen von Leon Goretzka beim FC Bayern. Zwei weitere Akteure kehren nach langer Zeit ebenfalls zurück. Im Tor gibt es eine Übergangs-Nummer-1.











Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann holt Bayern-Profi Leon Goretzka nach 16 Monaten zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, den Nagelsmann vor einem Jahr bei seinem großen personellen Umbruch für die Heim-EM 2024 aussortiert hatte, zählt zum 23 Akteure umfassenden Kader für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien.

Inter-Profi Bisseck einziger Neuling

Einziger Neuling im DFB-Aufgebot für das Hinspiel am 20. März in Mailand und die entscheidende zweite Partie drei Tage später in Dortmund ist Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck (24) von Inter Mailand.

"Gutes, klärendes Gespräch"

"Leon hat sportlich eine sehr gute Phase", begründete Nagelsmann das Comeback von Goretzka, der letztmals im November 2023 für Deutschland in Länderspielen auflief. Er habe sich beim FC Bayern nach einer schwierigen Zeit in "eine tragende Rolle" zurückgekämpft. Er habe vor der Berufung "ein gutes, klärendes Gespräch" mit Goretzka geführt, in dem es auch darum ging, "wieder eine Basis zu schaffen".

Amiri und Adeyemi auch zurück

Neben Goretzka gibt es zwei weitere Akteure, die länger nicht mehr dabei waren: Der formstarke Mittelfeldspieler Nadiem Amiri (28) vom Bundesliga-Überraschungs-Team FSV Mainz 05 darf sich mehr als vier Jahre nach seinem fünften und bislang letzten Länderspiel wieder über eine Nominierung freuen.

Der Dortmunder Angreifer Karim Adeyemi, der bei der WM 2022 zum Kader gehörte, wurde erstmals von Nagelsmann berufen. Der Flügelspieler profitiert davon, dass einige wichtige Offensivkräfte wie Florian Wirtz oder Kai Havertz verletzt ausfallen. Zur Offensivabteilung zählen auch wieder nach Verletzungen der Mainzer Jonathan Burkardt und der Stuttgarter Jamie Leweling.

Stammtorwart Marc-André ter Stegen wird wegen einer Knieverletzung weiter fehlen. Im Tor will will sich Nagelsmann aber für die beiden Spiele "auf eine Nummer eins festlegen". Die Entscheidung fällt zwischen dem Hoffenheimer Oliver Baumann und dem Stuttgarter Alexander Nübel.

Nagelsmann will mit der Nationalmannschaft gegen Angstgegner Italien unbedingt erstmals ins Final Four der Nations League einziehen. Die Endrunde mit vier Teams würde im Erfolgsfall im Juni in Deutschland mit den Spielorten München und Stuttgart ausgetragen.