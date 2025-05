Fußball – Nachspiel: Zittersiege und eine große Überraschung

1 Bezirksligist FVP belohnt sich für den Kampf und bezwingt den Spitzenreiter. Foto: Carsten Riedl

Die Bezirksliga-Kicker des FV Plochingen machen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib. Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das dritte Spiel in Serie.











Allmählich nimmt das Tabellenbild in Sachen Aufstiegs- und Abstiegsentscheidungen in den Amateurfußballligen der Region Form an – und der drittletzte Spieltag brachte einige Überraschungen mit sich. Wer hätte gedacht, dass Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Köngen nach acht Siegen in Folge doch bis zum Saisonende noch eine Pleite kassiert – und dann noch ein 0:2 im Derby beim FV Plochingen? Dieser Tipp hätte wohl bei etwaigen Wettanbietern viel Geld eingebracht. Der Frust bei den Köngenern war freilich groß, nichtsdestotrotz bleibt der TSV mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Eislingen (gewann 3:0 beim SC Geislingen II) Erster und hat den Titelgewinn sowie Aufstieg in die Landesliga weiter selbst in der Hand. Die Plochinger feierten dagegen durch den Erfolg auf dem Pfostenberg den mit 33 Punkten fast nicht mehr zu nehmenden Klassenverbleib.