Fußball-Nachspiel: Wohlfühlzone Tabellenspitze

1 Abklatschen, 90 Minuten kämpfen, ein Bier zusammen trinken – so war der Ablauf beim Derby zwischen Deizisau und Köngen. Foto: /Herbert Rudel

Der FC Esslingen, der FV Neuhausen, der VfB Reichenbach und der TSV Denkendorf II dominieren ihre Liga – und halten den Ball flach.











Link kopiert

Schaut man sich die fünf für die Region Esslingen relevanten Tabellen der Amateurfußballer an, so fällt auf: In vier der fünf Tableaus steht eine Mannschaft ganz oben, die sich schon einen gewissen Dominator-Status erarbeitet hat. Was der FC Esslingen (Landesliga), der FV Neuhausen (Bezirksliga), der VfB Reichenbach (Kreisliga A) und der TSV Denkendorf II (B1) gemeinsam haben: Sie bekommen viel Lob und Anerkennung in der Szene, halten selbst aber den Ball maximal flach. In der B2 mit dem TSV Notzingen knapp vor dem TB Ruit und dem TSV Deizisau II gibt es drei sehr ähnlich starke Teams. Wobei es – vielleicht mit Ausnahme der Landesliga – auch in den anderen Ligen ernsthafte Verfolger gibt.