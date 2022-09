1 Lieber mal das Füßchen wegziehen, sagt sich Reichenbachs Florian Tahiri (links), als er Plochingens Denis Herbinger herbeirauschen sieht. Foto: /Robin Rudel

In der Bezirksliga und Kreisliga A stehen Esslinger Mannschaften ganz oben. Der TB Ruit II gewinnt mit 3:1, hat aber vier Torschützen.















Das macht doch den Sport aus: Erwartungen werden erfüllt – oder auch nicht. Schaut man sich die Tabellen der Fußballklassen in der Region nach dem vierten Spieltag an, so sieht man da einiges, was zu erwarten war, und eben auch Überraschendes. Von wegen, das Tableau hat so kurz nach dem Saisonbeginn noch keine Aussagekraft.