Fußball – Nachspiel: „Wir sehen uns am letzten Spieltag wieder“

1 Es grüßt der Tabellenführerbesieger TSV Denkendorf. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Denkendorf macht die Kreisliga A spannender und wird gelobt. Ein 60-Jähriger auf der Sirnauer Bank und Kuhn statt Kane in Hochdorf.











Link kopiert

Die Hinrunde in den Amateurligen ist gespielt, das Fußballjahr endet aber erst in einer Woche. Und wie das so ist, ist der eine oder andere Trainer nicht mehr dabei. Im Fall des Bezirksligisten TSV Deizisau und des A-Ligisten TSV Baltmannsweiler hat einmal der Coach selbst die Reißleine gezogen und einmal die Vereinsführung. Einen Sieg am Samstag brachte das jeweils nicht. In der Kreisliga A heißt es derweil, wie Co-Spielertrainer Georgios Natsis vom TSV Denkendorf nach dem 2:0 gegen Tabellenführer TSV RSK Esslingen sagt: „Die Liga freut sich.“ Über mehr Spannung nämlich – und mit Ausnahme des TSV RSK.