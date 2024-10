Fußball – Nachspiel: Wie gewonnen, so zerronnen

1 Es wird auch Fußball gespielt: In der KLA-Partie zwischen der SG Eintracht Sirnau und dem VfB Oberesslingen/Zell geht es aber – vor allem am Schluss – hitzig zu. Foto: /Herbert Rudel

Fußball-Bezirksligist TSV Deizisau muss nach der 3:4-Pleite gegen den 1. FC Eislingen den Blick nach unten richten. Wechselspiel an der KLA-Spitze geht weiter.











So langsam neigt sich die Hinrunde in den Fußball-Amateurligen der Region dem Ende entgegen. Und, so wie man es sich wünscht, herrscht an den Tabellenspitzen der Spielklassen Spannung pur und es geht weiter eng zu. Dass Fußball ein Fehlersport ist – sagt man zumindest – bekamen an diesem Spieltag einige Teams schmerzlich zu spüren. Unter anderem Bezirksligist TSV Deizisau, der bis zur 90. Minute gegen den 1. FC Eislingen mit 3:2 führte, den Favoriten sowie Aufstiegsanwärter am Rande einer Niederlage hatte, um dann in der Nachspielzeit die Partie doch noch mit 3:4 aus der Hand zu geben. „Statt vier Minuten Nachspielzeit wurden es dann sechs, in denen wir uns einfach blöd angestellt haben. Daher war es ein ganz später Knock-out und die Spieler waren natürlich niedergeschlagen“, erzählte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Wie gewonnen, so zerronnen, hieß es auch für die Kicker des VfB Reichenbach in der Kreisliga A, die durch das 1:1-Remis gegen den TV Nellingen wieder auf Rang zwei abrutschten. Zuvor fuhr der VfBR bei der TSG Esslingen im Nachholspiel am Donnerstagabend einen 7:1-Kantesieg ein und stand zumindest kurzzeitig auf der Spitzenposition.