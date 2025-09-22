Fußball – Nachspiel: Wenn endlich der Knoten platzt
Nellingens Maik Wezel wird von vier VfBOEZ-Spielern umringt. Foto: Jörn Kehle

Bei den Fußballern des TSV Berkheim, des VfB Oberesslingen/Zell und des TSV Deizisau herrscht Erleichterung.

Mit dem Druck ist das so eine Sache. Steht man weiter vorne als man das selbst erwartet hat, dann kann man auch das erste nicht gewonnene Spiel der Saison locker verkraften – siehe TSV Köngen in der Fußball-Landesliga. Steht man aber unten drin und holt im Kellerduell der bis dahin punktlosen Teams endlich den ersten Dreier, dann tut das so richtig gut – siehe TSV Berkheim in der Bezirksliga. Damit ist aber nur ein Teil der Gefühlsbandbreite im hiesigen Amateurfußball abgedeckt.

