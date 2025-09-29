Fußball – Nachspiel: Wenn die „Mentalität die Qualität“ besiegt
Die Fußballer des TSV Köngen marschieren in der Landesliga vorneweg und das Spitzenduo der KLA verliert seine jeweiligen Partien überraschend.

In den Fußball-Amateurligen der Region war am Wochenende wieder einiges geboten: Hitzige Derbys, überraschende Niederlagen sowie ein TSV Köngen, der in der Landesliga die Spitzenposition festigte. Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen waren derweil nach dem 2:2-Remis gegen die TSG Tübingen enttäuscht, denn sie verspielten eine 2:0-Führung. „Klar sind wir nun seit zwei Spielen ungeschlagen, aber das Remis tat dennoch weh, da es zwei verschenkte Punkte waren“, sagt FCE-Coach Tobias Hofmann. Freude herrschte dagegen beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Denkendorf, der das Derby beim FV Plochingen mit 3:1 gewann. Denkendorfs Timo Müller erzielte den 3:1-Endstand dabei per direktem Freistoßtreffer, der laut dem spielenden Co-Trainer Georgios Natsis „Tor-des-Monats-Potenzial“ hatte.

