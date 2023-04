1 Denkendorfs Moritz Friedmann (im Vordergrund) setzt sich gegen Deizisau durch – die Gastgeber in Blau verlieren am Ende trotzdem mit 0:2. Foto: /Herbert Rudel

Wegen des Aprilwetters sind die Bedingungen für viele Fußball-Teams in den unteren Klassen schwierig gewesen. Dass auch die Bälle ziemlich strapaziert wurden, zeigt das Beispiel des TSV RSK Esslingen in der A1. Und in der Bezirksliga macht Deizisau einen wichtigen Schritt.















Nicht nur einigen Trainern und Zuschauern bereitete das Treiben auf den Fußballplätzen in der Region Kopfweh. Auch dem Ball seien in der Kreisliga A Schmerzen zugefügt worden, sagte Thomas Schuler, der Spielleiter des TSV RSK Esslingen. Kämpften die einen Teams, wie Bezirksligist FC Esslingen, mit den schwierigen Bedingungen auf aufgeweichten Rasenplätzen, mussten andere, wie der SV Mettingen in der Kreisliga A, in Hälfte zwei ohne die nötigen Reserven klarkommen. Unter dem Strich hielt der Spieltag aber auch einige Highlights bereit.