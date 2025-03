Fußball – Nachspiel: Wembley-Tor im Kreisliga-A-Spitzenspiel?

1 Da ging es noch einigermaßen ruhig zu: Esslingens Winterzugang Lucas Hägele (Nummer 34) und Marvin Beyer im Zweikampf. Foto: /Robin Rudel

Das Duell zwischen dem TSV RSK und Reichenbach bietet reichlich Diskussionsstoff. Der Donzdorfer Rückzug hat keine Folgen für die Bezirksliga.











Erster Spieltag nach der Winterpause – und schon kochten bei den Amateurfußballern die Emotionen hoch. Das Gute, wenn man einen Tag später noch mal drüber spricht: Die Gemüter haben sich etwas beruhigt und der Blick kann ein bisschen in eine andere Richtung gehen. So war es beim Kreisliga-A-Spitzenspiel zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem VfB Reichenbach, bei dem es in der Schlussphase hektisch wurde und es einige Szenen gab, die für Diskussionsstoff sorgten. Den liefert bis in die Region hinein auch Landesligist JC Donzdorf, dessen Spieler in der laufenden Saison nicht mehr antreten werden. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) hat den Rückzug, über den seit der vergangenen Woche spekuliert wurde, am Montag bestätigt. Alle bisherigen Spiele des JC werden aus der Wertung genommen und die Mannschaft wird in der kommenden Runde auch nicht in der Bezirksliga antreten.