1 Wo ist der Ball? Die Spieler in der Köngener Mauer sehen ihn. Foto: /Herbert Rudel

Die Geschichten des 4. Spieltages: Ein Ball im Netz statt im Nirwana, ein schmerzhafter Siegtreffer, Sonnenbrand als Andenken und Brüder im Tor.











Das ist Fußball: Die schönen Geschichten werden manchmal nicht in der Champions League oder den höheren Amateurligen geschrieben, sondern ganz unten. Dort, wo Pressewart Peter Hirma vom TV Nellingen II die Sache so einordnet: „Die Jungs sollen Spaß haben, sie können ja nicht absteigen.“ Spaß brachte in diesem Fall der 5:3-Derbysieg gegen den TB Ruit II. Beim VfB Reichenbach II, immerhin Tabellenführer, erkannte Interimstrainer Ioannis Fotarellis nach dem 4:3-Krimi gegen den TSV Wendlingen II zwar fußballerische Mängel: „Aber von der Einstellung her war das Weltklasse.“ Weltklasse in der Sicherheitsliga. Was das Reichenbacher Kreisliga-A-Team betrifft, ist Fotarellis’ Stimmung eine ganz andere. Aber der ligenmäßigen Reihe nach: