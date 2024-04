Fußball – Nachspiel: Weiter alles in der eigenen Hand

Weiter alles in der eigenen Hand

1 FCE-Spieler Anastasios Ketsemenidis legt die Hände an die Ohren und will die Fans auch wieder im kommenden Spiel hören. Foto: /Robin Rudel

Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen müssen die Aufstiegsparty nach dem 2:2 in Waldstetten vertagen. Während in der Bezirksliga der FV Neuhausen weiterhin die Verfolgerrolle einnimmt, erklomm der TSV Berkheim in der Kreisliga A die Spitze und muss sich laut Abteilungsleiter Uwe Willinger „bei dem Blick auf die Tabelle erst einmal kneifen“. Beim TSV Deizisau II ärgerten sie sich indessen, dass sie das wohl entscheidende Duell um den Aufstieg – trotz einer guten ersten Hälfte – gegen Tabellenführer TSV Notzingen aus der Hand gaben.