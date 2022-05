1 Das Duell FV Plochingen gegen FC Esslingen wird es vermutlich auch in der kommenden Bezirksligasaison geben. Foto: /Herbert Rudel

An der Spitze der Kreisliga A haben sich die Kräfteverhältnisse etwas verschoben. Die Bezirksliga könnte in der kommenden Saison eine Hammerliga werden.















Link kopiert

In den Fußball-Ligen sind wenige Wochen vor dem Saisonende viele Dinge noch nicht geklärt. Diese Spannung ist es, die den Sport ausmacht. Eines zeichnet sich aber bereits deutlich ab: Die Bezirksliga wird in der kommenden Runde aus regionaler Sicht eine Hammerliga sein: Von den hiesigen Teams muss nur der TV Nellingen noch aufpassen, dass er nicht in die Kreisliga A absteigt. Von oben kommen sicher der TSV Deizisau und ziemlich sicher der TSV Köngen runter und von unten könnten es der TV Unterboihingen, der TSV Denkendorf und der VfB Reichenbach schaffen. Das sind doch mal Aussichten. Noch aber leben die Teams und ihre Trainer im Hier und Jetzt der Spielzeit 2021/2022.