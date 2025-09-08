Fußball – Nachspiel: Von Vogelscheuchen und lauen Lüftchen
Man muss genau hinsehen, um zu erkennen, dass der Fuß am Ball zu Hochdorfs Manual Etzel (links) gehört. Die Rettungstat ist in diesem Fall erfolgreich. Foto: Volker Müller

Es zieht sich durch den Fußball-Spieltag: Das Runde will nicht so oft ins Eckige, wie viele Fußballer das wollen. Aber es gibt auch glückliche Kicker.

„So isch’s halt“, sagte Thomas Schuler, der Spielleiter des Fußball-Bezirksligisten TSV RSK Esslingen am EZ-Telefon und wird dabei vermutlich deutlich mit den Schultern gezuckt haben. Bei der 1:2-Niederlage des Aufsteigers gegen den SV Ebersbach war etwas das Problem, das sich ligaübergreifend durch den Spieltag zog: Das Runde wollte nicht so oft ins Eckige, wie es hätte sein können – oder nach dem Geschmack einiger Kicker hätte sein sollen. Es gibt bestimmt noch mehr Fußballer als die im Folgenden Erwähnten, die mitfühlen können und jetzt vermutlich eifrig nicken.

