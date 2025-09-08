Fußball – Nachspiel: Von Vogelscheuchen und lauen Lüftchen

Es zieht sich durch den Fußball-Spieltag: Das Runde will nicht so oft ins Eckige, wie viele Fußballer das wollen. Aber es gibt auch glückliche Kicker.
„So isch’s halt“, sagte Thomas Schuler, der Spielleiter des Fußball-Bezirksligisten TSV RSK Esslingen am EZ-Telefon und wird dabei vermutlich deutlich mit den Schultern gezuckt haben. Bei der 1:2-Niederlage des Aufsteigers gegen den SV Ebersbach war etwas das Problem, das sich ligaübergreifend durch den Spieltag zog: Das Runde wollte nicht so oft ins Eckige, wie es hätte sein können – oder nach dem Geschmack einiger Kicker hätte sein sollen. Es gibt bestimmt noch mehr Fußballer als die im Folgenden Erwähnten, die mitfühlen können und jetzt vermutlich eifrig nicken.