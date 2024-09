Fußball – Nachspiel: Von Fehl- und Durchstartern

1 Köngens Spielertrainer Domenic Brück (Mitte) gibt seinem Team bei einer der vielen Trinkpausen neue Anweisungen. Foto: /Robin Rudel

Fußball-Bezirksligist TSV Köngen siegt auch im dritten Spiel und klettert an die Spitze. In der Kreisliga A überraschen die beiden erfolgreichen Aufsteiger.











Link kopiert

Die heißen Temperaturen – über 30 Grad – ließen die Fußballer in der Region am Wochenende wieder mehr als üblich zur Wasserflasche am Spielfeldrand greifen. Neben Schweißperlen und einer Vielzahl an Trinkpausen war dann aber auch noch mehr auf den Rasenplätzen geboten – denn die Zuschauer bekamen eine Menge Tore zu sehen. Auffällig ist, dass die meisten Treffer vor allem in der zweiten Hälfte fielen, in der einigen Teams der Hitze geschuldet wohl die Kräfte ausgingen. So erging es unter anderem dem A-Ligisten TSV Baltmannsweiler, der mit 1:6 gegen den Aufsteiger TB Ruit unterlag und nach der Pause vier Tore kassierte. So liegen schon nach dem 3. Spieltag der Fußball-Amateurligen Freud und Leid – Baltmannsweiler null Punkte, Ruit sieben – nah beieinander. Einige Teams wollen es nun künftig tunlichst vermeiden, den Fehlstart fortzusetzen. Weit weg davon ist der Bezirksligist TSV Köngen, der gegen den TSV Jesingen souverän mit 5:0 gewann und die Spielklasse ungeschlagen anführt.