Fußball – Nachspiel: VfB Reichenbach bekommt eine neue Eckfahne

1 TSG-Spieler Felix Weitz schlägt einen langen Ball über Nail Fakili vom VfBOEZ. Foto: /Robin Rudel

Zu überschwänglicher Jubel, ein Feldspieler im Tor und Berkheim statt Punxsutawney – der Amateurfußball hat wieder voll an Fahrt aufgenommen.











Link kopiert

An den Tabellenspitzen spannend, im Keller eng – die Amateurfußballligen bieten schon nach dem zweiten Spieltag des Jahres die volle Dröhnung. In der Kreisliga A etwa befindet sich der TSV RSK Esslingen ganz oben zwar in einer einigermaßen komfortablen Position, aber Spielleiter Thomas Schuler hat plötzlich den TV Nellingen als zusätzlichen Konkurrenten ausgemacht. Von den Kollegen der anderen vorne platzierten Clubs gibt es dazu keinen Widerspruch. Beim TV Hochdorf hat derweil Trainer Lukas Reiser verlängert und bei der SG Eintracht Sirnauer haben sie mit dem VfB Reichenbach noch eine Rechnung zu begleichen – aber nicht, wie man glauben mag.