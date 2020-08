1 Die Vereine der Region sind mit der Zuschauersituation zufrieden – auch hier auf dem Sportplatz in Zell. Foto: /Robin Rudel

Die Fußballclubs der Region meistern zum Auftakt der Saison die Corona-Herausforderungen. Die Bezirksligisten starten furios in die neue Spielzeit, in der Partie des FV Plochingen fallen zehn Tore.

Esslingen - Die ehrenamtlichen Helfer am Kassenhäuschen des Köngener Fuchsgrubenstadions regierten schnell und flexibel. Als sie eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Landesligaspiels der TSV-Kicker gegen den TSV Neu-Ulm feststellten, dass der – regenbedingt insgesamt bescheidene – Andrang an der Tageskasse größer war als beim Online-Ticket-Einlass, verstärkten sie dort das Personal. Registrierung, Maskenpflicht, Abstand halten – am ersten Spieltag der Fußball-Amateure war vieles anders als in den Jahren zuvor. Insgesamt aber funktionierte auf dem Plätzen der Region alles gut.

Abgesehen von der Landesliga-Begegnung des TSV Deizisau beim SV Bonlanden musste in der Region Esslingen kein Spiel wegen eines Coronafalls abgesagt werden. Wobei etwa die Partie des VfB Reichenbach in der Kreisliga A, Staffel 3, beim TSV Eschenbach kurz vor der Absetzung stand. Sieben Reichenbacher Spieler waren in den Tagen zuvor aus einem Risikogebiet in Kroatien zurückgekehrt und fünf waren in einer Unterkunft in Prag gewesen, in der es zuvor zwei positive Fälle gegeben hatte. Das letzte Ergebnis der Tests trudelte erst am Freitag gegen 17 Uhr ein und war wie die Tests davor negativ – die Reichenbacher Kicker konnten antreten. „Die Kommunikation mit dem WFV war wirklich gut“, betonte Lothar Mahling, der Vorsitzende des VfB-Freundeskreises, nach zahlreichen Telefonaten mit dem Verband und dem Gesundheitsamt.

Während die Deizisauer nun erst am Mittwoch in die Saison starten, konnten andere Mannschaften – wie die Reichenbacher – den ersten Sieg bejubeln oder mussten die erste Niederlage verarbeiten. Die eine oder andere Überraschung gab es bereits zum Saisonauftakt.

Landesliga

Der TSV Köngen hat bereits zwei Spiele absolviert – und beide mit 0:1 verloren. „Im ersten Moment war es ein Schock“, berichtete Co-Trainer Sascha Strähle von der Stimmung in der Kabine nach der Niederlage gegen den TSV Neu-Ulm. 91 Minuten lang waren die Teams spielerisch ebenbürtig, die Köngener aber hatten die deutlich besseren Möglichkeiten. Dann, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, erzielte Marco Kurz nach einem Freistoß den 1:0-Siegtreffer für Neu-Ulm. Die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag wollen die Köngener zur Aufarbeitung nutzen – und gleich zur Vorbereitung auf Rundenspiel Nummer drei am Mittwoch (18 Uhr) bei der TSVgg Plattenhardt.

„Das Bewusstsein, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, kommt erst später“, sagte Strähle zum Frust der Neu-Ulm-Niederlage. Genau das ist die Aufgabe von ihm und Chefcoach Mario Sinko, es den Spielern zu erklären. Strähle zählte auf: „Vor allem in der zweiten Hälfte sind wir gut aufgetreten, waren gut in den Zweikämpfen und haben schön über die Flügel gespielt.“ Nur müsse sich die Mannschaft nun endlich für den Aufwand und die Leistung belohnen. Am besten gleich am Mittwoch beim ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Plattenhardt. Strähle sprach bereits von einem „sehr wichtigen Spiel.“ Prominentester Akteur der TSVgg ist Jose Ikeng, der früher beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga und beim FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga gespielt hat.

Der TSV Deizisau, der aufgrund eines positiven Corona-Tests beim SV Bonlanden am vergangenen Wochenende erneut spielfrei hatte, greift am Mittwoch (18.30 Uhr) erstmals ins Geschehen ein. Beim 1. FC Frickenhausen will der Aufsteiger einen gelungenen Einstand in die Saison feiern. „Wir fahren auf jeden Fall dorthin, um etwas mitzunehmen“, gab TSV-Spielleiter Thomas Stiehl die Marschroute vor. Die Frickenhausener fuhren in den ersten beiden Partien vier Punkte ein. „Sie sind schon im Wettkampfmodus“, sagte Stiehl. Das sei sicherlich ein Vorteil, die Deizisauer seien jedoch ausgeruhter. Stiehl: „Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die weniger Fehler macht. An einem guten Tag kann in dieser Liga jeder jeden schlagen.“ Torhüter Dennis Eiberle und Marvin Lösche (beide im Urlaub) fehlen.

Bezirksliga

6:4 – dieses Ergebnis hört sich nach einem klassischen Fall von „vorne hui, hinten pfui“ an. Doch Thorsten Schöllkopf, Co-Trainer des FV Plochingen, sagte nach dem Sieg gegen den 1. FC Donzdorf: „Das hört sich jetzt komisch an, aber wir haben hinten wirklich nicht so viel zugelassen. Die Gegentore haben wir uns größtenteils selbst eingeschenkt.“ Mit dem Angriffsspiel der Mannschaft war Schöllkopf, der an Linksverteidiger Christian Mohr zudem ein Sonderlob verteilte, hochzufrieden: „Offensiv war das echt bombe.“

Durchwachsener fiel das Fazit von Micki Russom, Sportlicher Leiter des FC Esslingen, nach dem 3:3 gegen den FV Vorwärts Faurndau aus: „ Jetzt wissen wir, was in der Liga auf uns zukommt.“ Mit Blick auf die nächsten Spiele sagte er: „Wir müssen mehr Ideen entwickeln.“ Abseits des Platzes fehlte es dem FCE dagegen nicht an Kreativität. Die Zuschauer konnten sich mithilfe eines QR-Codes digital registrieren, so wurden größere Menschenansammlungen verhindert. „Auch sonst hat das Konzept gut funktioniert, die Zuschauer haben sich an das Abstandsgebot gehalten“, erzählte Russom.

Kreisliga A, Staffel 1

Der TSV Berkheim hat mit 3:2 beim TSV Deizisau II gewonnen – und kann sich dafür laut Abteilungsleiter Uwe Willinger bei Torhüter Dennis Schwarz bedanken: „Er hat in der ersten Hälfte echt stark gehalten. Zur Pause hätten wir auch schon 1:3 oder 1:4 zurückliegen können.“ Doch so stand es zum Zeitpunkt des Seitenwechsels nur 1:1 – zum Unmut des Deizisauer Spielleiters Thomas Stiehl: „Wir haben es vor der Pause verpasst, die Weichen auf Sieg zu stellen.“ Sayed Obaidullah Sadat schoss die Berkheimer mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte schließlich zum Sieg. Stiehl: „Das war gar nicht mal so unverdient, denn Berkheim war vor dem Tor effektiver und hat hinten nicht so große Fehler gemacht wie wir.“ Nicht nur bei der Analyse des Spiels waren sich die beiden Verantwortlichen einig, auch bei der Bewertung der Zuschauersituation. „Wegen des schlechten Wetters haben wir auf dem Kunstrasen gespielt – dort kann man die Besucher ganz gut koordinieren“, erklärte Stiehl, „die Abstände wurden gut eingehalten.“ Und auch Willinger sprach von einem „problemlosen“ Ablauf.

Die Leistung des TSV Denkendorf war einfach nicht gut genug, um etwas Zählbares mitzunehmen – so die Meinung von Pressewart Martin Schmid: „In der ersten Hälfte haben wir kaum zwingende Möglichkeiten herausgespielt, nach der Pause hätte der TSV Oberensingen II den Sack schon früher zumachen können.“ Sein Fazit nach dem 0:1: „Wir dürfen uns über diese Niederlage nicht wundern.“

Kreisliga A, Staffel 3

„Das war ein Jahrhunderttor“, jubelte Freundeskreischef Lothar Mahling über den 1:0-Führungstreffer des VfB Reichenbach beim TSV Eschenbach. „Naja, zumindest eines, das nicht so oft vorkommt.“ Ein Abschlag von Torhüter Peter Löwel in der 23. Minute sprang noch einmal auf und landete dann direkt im Gehäuse der Eschenbacher. Auch das 2:0 nur drei Minuten später hatte seinen Ursprung in einem Löwel-Abschlag. Baran Ates vollendete ohne große Mühe – und erzielte auch die weiteren Tore beim „hoch verdienten“ (Mahling) 4:0.

Kreisliga B, Staffel 1

Die Spieler des TSVW Esslingen II erinnern sich nicht gern an die vergangene Katastrophensaison zurück. Um stattdessen neue, positivere Erinnerungen zu schaffen, sollte im ersten Spiel der neuen Runde ein Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau II her. Doch wieder einmal standen sich die Wäldenbronner selbst im Weg – am Ende stand es 3:1 für die Sirnauer. „Einige der Spieler hatten keine Normalform, sie sind unter ihren Möglichkeiten geblieben“, zog TSVW-Abteilungsleiter Mark Hempfing ein ernüchterndes Fazit.

Kreisliga B, Staffel 2

Nach mehreren Jahren in der Staffel 1 bestritt der der TSV Berkheim II am Sonntag sein erstes Spiel in der Staffel 2. „Dementsprechend wussten wir nicht genau, was auf uns zukommt“, sagte Abteilungsleiter Uwe Willinger. Doch der Sprung ins Ungewisse gelang: Der TSV profitierte von einem späten Treffer von Jakub Jucha und schlug den TSV Notzingen II mit 4:3.

Weniger gut lief es für die Fußballer des TSVW Esslingen. Wäldenbronns Abteilungsleiter Mark Hempfing sprach im Hinblick auf die Partie beim TSV Unterboihingen II zwar von einer „engen und umkämpften Kiste“, die 1:3-Niederlage sei dennoch „verdient“.