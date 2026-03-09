Fußball – Nachspiel: Unberechenbare Kreisliga A – „Blick auf die Tabelle ist wie ein Ultraschallbild“

1 Deizisaus Moritz Lohmüller (Mitte) setzt sich im Kopfballduell durch. Foto: Michael Treutner

Ein Wochenende zum Vergessen für die höherklassigen Fußballteams der Region: In allen Ligen oberhalb der Kreisliga A gab es Niederlagen – mit einer Ausnahme. Der Drittletzte TSV Berkheim sorgte durch den 3:2-Erfolg beim Fünften TSV Weilheim in der Bezirksliga für eine Überraschung. Einen unerwarteten Rückschlag kassierte der Landesliga-Spitzenreiter TSV Köngen, der beim Achten VfL Sindelfingen mit 0:3 verlor. Folgen für die Tabellenspitze hatte das jedoch nicht, da auch Verfolger 1. FC Eislingen durch die 1:2-Niederlage beim MTV Stuttgart leer ausging.

Spannend bleibt es derweil in der Kreisliga A. Die Teams lagen lange sehr dicht beieinander, durch mehrere direkte Duelle am Wochenende hat sich das Feld jedoch etwas auseinandergezogen. Zwischen Spitzenreiter TSV Wendlingen und der TSG Esslingen auf Rang sieben liegen nun fünf Punkte. Die Esslinger waren zu Jahresbeginn noch Zweiter, rutschten nach der überraschenden 0:2-Niederlage beim FV Neuhausen II jedoch weiter ab. Das ärgerte TSG-Pressewart Dominic Hornisch: „Von Zielen oder gar Ambitionen müssen wir uns vorerst verabschieden. Es gilt nun, erst mal wieder besseren Fußball zu spielen.“

Düster verläuft bislang auch der Jahresstart für die Kicker des FC Esslingen. Nach der 2:4-Niederlage beim Abstiegskonkurrenten TSV Weilimdorf – der vierten Pleite in Folge – hat sich die Situation des FCE nicht verbessert. Die Esslinger bleiben auf dem drittletzten Platz hängen und haben nun fünf Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang. FCE-Coach Dominik Eitel sprach von einer „krassen Enttäuschung“ und davon, dass das Team individuell wie im Kollektiv versagt habe. „Vor Weihnachten hat man gesehen, dass wir das Potenzial haben, den Klassenverbleib zu schaffen. Davon können wir uns aber nichts kaufen“, sagte Eitel, „es ist viel zu schwach, was wir gerade abliefern.“

Landesliga

Eine überraschende 0:3-Niederlage kassierte Spitzenreiter TSV Köngen beim Achten VfL Sindelfingen. „Es hätte auch andersherum laufen können, aber wir haben unsere Chancen nicht sauber genutzt. Die Sindelfinger waren bissiger – und wir hatten einfach einen schlechten Tag“, sagte Köngens sportlicher Leiter Thomas Köhrer. „Es war kein Totalausfall, aber sicherlich auch nicht unser bester Auftritt.“

Indes müssen die Fußballer des FV Neuhausen nach der ebenfalls deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen den Dritten TSV Ehningen den Blick in der Tabelle nach unten richten. Zwar stehen die Neuhausener mit 20 Punkten noch auf Rang zehn, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt jedoch nur zwei Zähler. Besonders ärgerlich für Ugur Yilmaz: Auch im vierten Spiel als FVN-Coach gegen Ehningen blieb er ohne Punkt.

Bezirksliga

„Wir haben zwar keine Klatsche bekommen, aber es war eine vermeidbare und am Ende schon verdiente Niederlage“, resümierte Spielleiter Thomas Schuler nach der knappen 2:3-Pleite seines Sechsten TSV RSK Esslingen gegen den Zweiten SV Ebersbach. „Wir haben es nicht geschafft, die Ebersbacher so unter Druck zu setzen, dass sie Fehler machen. Von uns kamen zu wenige zwingende Chancen und die Gäste haben unsere Unachtsamkeiten konsequent ausgenutzt.“ In der Schlussphase wurde es beim Stand von 3:0 für Ebersbach noch einmal spannend: Der TSV RSK kam noch auf 2:3 heran. „Es war dann aber zu spät. Aber wir sind weiterhin gut dabei und stecken deshalb nicht den Kopf in den Sand“, betonte Schuler.

Eine knappe 0:1-Niederlage kassierte indes der Neunte TSV Denkendorf beim Tabellennachbarn TSG Salach. „Es war ein schwaches Spiel von beiden Teams“, sagte Denkendorfs spielender Co-Trainer Georgios Natsis und ergänzte: „In der ersten Hälfte waren wir besser und sind nach einem Eckball unglücklich in Rückstand geraten. Wir haben unsere Chancen nicht konsequent zu Ende gespielt.“ In der zweiten Hälfte passierte laut Natsis „nicht mehr viel – das Niveau wurde schlechter und uns hat die letzte Gier gefehlt, die Salacher, die mit Mann und Maus verteidigten, noch unter Druck zu setzen“.

Eine 0:3-Heimniederlage kassierte zudem der FV Plochingen gegen den Abstiegskonkurrenten TSV Oberboihingen. Die Plochinger rutschten mit 17 Punkten auf Rang zwölf ab und müssen aufpassen, nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Türkspor Nürtingen steht punktgleich auf dem Relegationsrang. Auch der Drittletzte TSV Berkheim, der am Donnerstag mit einem 3:2 beim Fünften TSV Weilheim überraschte, lauert nur noch drei Punkte hinter dem FVP.

Kreisliga A

Das Topspiel zwischen dem TSV Wendlingen und dem TSV Wernau entschieden die Wendlinger mit 2:1 für sich, sprangen damit vorerst an die Spitze – und bauten einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Wernauer auf. Im Flutlichtspiel am Freitag bezwang der TSV Deizisau den bis dato Dritten VfB Reichenbach mit 4:2 und rückte auf Rang drei vor, während die Reichenbacher auf Platz sechs abrutschten. „Das Team hat nicht das umgesetzt, was es drauf hat“, haderte VfBR-Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis, der zudem mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden war. Dennoch gehe in Reichenbach „die Welt nicht unter. Wir werden bis zum Schluss alles geben, um da oben weiter mitzumischen“. Die Deizisauer sind dagegen mit dem Start ins neue Jahr – zwei Siege aus zwei Spielen – zufrieden. „Die erste Hälfte war klasse von uns, dann haben wir etwas den Faden verloren und sind in die Bredouille gekommen. Am Ende waren wir aber giftiger und bissiger“, sagte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl.

Vierter ist der ASV Aichwald, der gegen den SC Altbach mit 4:2 gewann. ASV-Coach Jan Singer war „sehr zufrieden“ mit der Leistung seines Teams. Für die Altbacher geht es laut Abteilungsleiter Robin Prokein nun darum, „zu den Stärken zurückzufinden, die uns zu Beginn der Saison ausgezeichnet haben“. In die Erfolgsspur zurückfinden will auch die TSG Esslingen. Mit der 0:2-Niederlage beim Drittletzten FV Neuhausen II verlor die Esslinger bereits das zweite Spiel im neuen Jahr. „Der Auftritt war in weiten Teilen gruselig. Kaum Energie auf dem Platz, kein Kampf und kein Miteinander. So dürfen wir nicht mehr auftreten“, betonte Pressewart Dominic Hornisch.

Etwas besser lief es für den TV Nellingen, der gegen den Achten TV Unterboihingen 1:1 spielte und auf Rang fünf kletterte. „Leider wieder nur einen Punkt geholt. Dafür haben wir hinten wenig zugelassen und unterstrichen, dass wir derzeit die beste Defensive der Liga stellen“, sagte TVN-Spieler Felix Gentner und ergänzte: „Der TVU hatte einen Torschuss – der war aber drin. Und wir verzweifelten am starken Unterboihinger Keeper Steven Klotz.“ Wie unberechenbar die Lage derzeit ist, brachte Gentner so auf den Punkt: „Der Blick auf die Tabelle am Sonntagabend ist wie ein Ultraschallbild seines Kindes. Man weiß nie, was man bekommt.“

Das Duell im Tabellenmittelfeld zwischen dem Zehnten TB Ruit und dem Neunten TV Hochdorf endete 3:3. „Da können wir uns bei den Hochdorfern bedanken, dass sie das Spiel in der ersten Hälfte nicht klargemacht haben, da hatten wir überhaupt keinen Zugriff“, sagte TBR-Coach Pascal Rückle. Nach der Pause steigerten sich die Ruiter, lagen zwischenzeitlich aber mit 1:3 zurück. „Wir haben Moral bewiesen, uns geschüttelt und noch einmal Vollgas gegeben, sodass das Remis am Ende gerecht war“, erzählte Rückle. Derweil holte der Vorletzte SG Eintracht Sirnau im Kellerduell beim Schlusslicht FV Plochingen II nach sechs Niederlagen in Serie durch den 3:1-Erfolg wieder einen Sieg. Laut Pressewart Martin Schmid war der „wichtig fürs Selbstvertrauen – die Art und Weise, wie er zustande kam, war da fast egal“.

Kreisliga B

In der B1 gewannen die ersten drei Teams deutlich. Das Aufstiegsrennen bleibt spannend. Spitzenreiter TSVW Esslingen siegte mit 8:0 beim TB Ruit II, der Zweite TSV Baltmannsweiler mit 5:2 gegen den TSV Scharnhausen, der Dritte TSV RSK Esslingen II mit 7:0 gegen die TSG Esslingen II. „Die Ergebnisse sprechen Bände und die drei Teams marschieren vorneweg“, sagte RSK-Spielleiter Schuler. Chancen, oben mitzuspielen, hat auch noch der Vierte TSV Deizisau II, der das Topspiel gegen den GFV Odyssia Esslingen mit 4:3 gewann. „Verschossene Elfmeter und rote Karten – das Spiel hatte einiges zu bieten. Wir hatten den nötigen Biss, um die Partie zu gewinnen“, betonte Spielleiter Stiehl.