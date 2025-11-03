Fußball – Nachspiel: Unachtsamkeiten im „Haifischbecken“
Köngens Toni Panne (rechts) freut sich über seinen Treffer zum 1:0 gegen den TSV Bernhausen kurz vor der Pause. Foto:  

Fußball-Landesligist TSV Köngen besteht den Härtetest, Bezirksligist TSV RSK Esslingen zieht dem Gegner früh den Zahn und bei der SG Eintracht Sirnau wird die Anfahrt zum Trauma.

Viele Tore, hohe Siege und Favoriten, die ihre Position bestätigten. Das Wochenende in den Amateurfußballligen der Region hatte es wieder in sich und die Zuschauer auf den Sportgeländen bekamen trotz des Nieselregens einiges geboten. Auf dem Kehlenberg fielen aber die beiden Partien der Kreisliga-A-Fußballer des TSV Wernau gegen den SC Altbach sowie des zweiten TSV-Teams gegen den TSV Denkendorf II in der B 2 ins Wasser, da der Platz nicht bespielbar war. Beide Spiele sind bislang noch nicht neu terminiert.

