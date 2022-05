1 Wenn der Vater mit dem Sohne . . . Jan (rechts) und Frank Nagel sind das Erfolgs-Trainerduo beim frisch gebackenen Kreisliga-B-Meister TSV Baltmannsweiler. Foto: /Herbert Rudel

„Verstecken muss sich der TSV Baltmannsweiler in der Kreisliga A nicht“, sagt Trainer Jan Nagel zur hoch verdienten Kreisliga- B-Meisterschaft.















Jan Nagels Stimme hört sich ziemlich demoliert an. Und Ralf Schneider ist sich am frühen Montagmittag sicher: „Einige sind jetzt noch unterwegs.“ Ganz so lange haben der Trainer und der Abteilungsleiter des TSV Baltmannsweiler den hoch verdienten Aufstieg in die Kreisliga A zwar nicht mitgefeiert – aber auch sie brauchten keine Straßenbeleuchtung mehr, um den Weg nach Hause zu finden. Bei anderen Vereinen ist nach dem vergangenen Fußball-Wochenende die Stimmung weniger ausgelassen. Aber die gesamte Szene gönnt den Baltmannsweilerern die Meisterschaft.