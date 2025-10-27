Fussball – Nachspiel: „Tschuldigung, dass ich gefoult hab’“

1 Esslingens Alperen Nehir (vorne) hat gegen Friedrichshafens Kai Kramer einen schweren stand. Aber die Null steht. Foto: Michael Treutner

Der Spieltag im Amateurfußball ist geprägt von Fairness, sehenswerten 0:0-Spielen – und einer weiterhin superspannenden Kreisliga A.











Link kopiert

Fußball ist ein Ergebnissport und man gewinnt nur, wenn man Tore schießt und auch nur, wenn man eins mehr erzielt als der Gegner. So weit, so banal. Das vergangene Wochenende im Amateurfußball zeigt aber zwei weitere Dinge: Ein Spiel kann auch dann ein sehenswertes sein, wenn keine Tore fallen und als Kicker kann man hin und wieder auch mit sich und der Fußballwelt zufrieden sein, wenn man nicht gewinnt.