1 Mit seinem Tor zum 2:1 trägt Deizisaus Felix Luz (rechts) maßgeblich zum 4:2-Derbysieg gegen Denkendorf bei. Foto: /Herbert Rudel

Im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es strahlende Gewinner wie den TSV RSK Esslingen. Teil des Wochenendes sind aber auch bittere Schlappen wie in Köngen.















Da ging es mal wieder rund in den Fußballligen im EZ-Gebiet. Die Spitzenreiter halten weiterhin Kurs. Und die Vor-Saison-Favoriten bleiben teils deutlich hinter ihren Erwartungen. Während der TSV RSK Esslingen in der A1 eine traumhafte Leistung zeigt, bekommt Bezirksligist TSV Köngen in einem kurzen Moment der Nachlässigkeit ordentlich auf den Deckel.