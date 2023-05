1 Die Reichenbacher Berkay Kalkandelen (links) und Luca Zima haben in dieser Szene Lufthoheit, sie unterliegen mit ihrer Mannschaft am Ende aber mit 0:2 und verabschieden sich aus dem Aufstiegsrennen. Foto: /Herbert Rudel

Das Fußball-Wochenende bietet an Emotionen eine Menge dessen, was den Sport ausmacht: Hohe Siege, bittere Niederlagen, Diskussionen um einzelne Szenen, Platzverweise – und viel Harmonie nach der Rückkehr eines Trainers an die ehemalige Wirkungsstätte.















Nein, endgültige Entscheidungen sind auch am vergangenen Fußball-Wochenende noch nicht gefallen. Aber so einige Dinge kristallisieren sich immer deutlicher heraus. So ist der FC Esslingen offensichtlich zu gut für die Bezirksliga und der FV Neuhausen sollte eigentlich zu stark sein, um nicht im Kampf gegen den Abstieg zu stecken. Sollte. In der Kreisliga A bleibt das Rennen um den Aufstieg superspannend, der VfB Reichenbach allerdings hat sich daraus verabschiedet – was nach dem Derby gegen den TSV RSK Esslingen jedoch nicht das einzige Thema im Hermann-Traub-Stadion war. Am Mittwochabend und Donnerstag geht es gleich weiter.