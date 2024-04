1 Lange Gesichter beim FV Neuhausen. Aber die Mannschaft kann den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Foto: /Robin Rudel

An den Spitzen der Amateurfußball-Ligen geht es überraschend und superspannend zu – nur nicht in der Landesliga.











Link kopiert

Während es in der Fußball-Landesliga nur noch eine Frage der Zeit ist, wann beim FC Esslingen die Sektkorken knallen, spitzt sich in den Ligen darunter der jeweilige Zweikampf um Meisterschaft und Aufstieg zu. Die Konkurrenz ist mittlerweile in der Rolle des staunenden Zuschauers und möglicherweise des Spielverderbers.