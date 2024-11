Fußball – Nachspiel: Skifahren als Erfolgsrezept?

1 TSV-Spieler Robin Söhnel (Bild-Mitte) und das Berkheimer Team geben den Kampf um den Klassenverbleib nicht auf. Foto: /Robin Rudel

Die Situation der Bezirksliga-Kicker des TSV Berkheim bleibt nach der 0:2-Pleite gegen den FV Plochingen düster. In Deizisau ist der Pfosten im Weg.











Link kopiert

In den Fußball-Amateurligen der Region gaben sich die Tabellenführer am 14. Spieltag keine Blöße und festigten die Spitzenposition. Bezirksligist FV Plochingen siegte im Derby gegen das Schlusslicht TSV Berkheim und kletterte – nach der Schwächephase zu Saisonbeginn – auf Rang zehn. Die Berkheimer haben indes vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten AC Catania Kirchheim. Für Abteilungsleiter Uwe Willinger ist aber noch lange nicht die Zeit gekommen „zu jammern, sondern einfach so weiterzuarbeiten“. Willingers Überlegung ging sogar so weit, das Team in der Winterpause wieder „oft zum Skifahren“ zu schicken. „Wenn wir dann wie in der vergangenen Saison in der A-Liga wieder alle Spiele gewinnen sollten, wäre das gut“, scherzte Willinger kurz und ergänzte ernst: „Wir werden nicht aufgeben.“