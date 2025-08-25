Fußball – Nachspiel: Siege für ein gutes Gefühl
Der VfB Reichenbach gehört zu den ersten Gewinnern der Saison. Foto: Michael Treutner

Am 1. Spieltag von der Bezirksliga abwärts geht es teilweise „wild“ zu. Der FC Esslingen hat nach drei Pleiten vor allem eine Baustelle.

Siege fühlen sich immer gut an. Die Intensität kann aber je nach Phase der Saison unterschiedlich sein. Besonders hoch ist sie am Ende der Runde, weil die Ergebnisse über Auf- oder Abstieg entscheiden können oder einen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen lassen. Zum Saisonstart können sie Unsicherheit hinfortfegen und einen eben mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele schicken. Bei Niederlagen gilt das Ganze natürlich andersherum.

