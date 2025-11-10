Fußball – Nachspiel: Riesenkaräter und ein Lucky-Puncher

1 Ein Schuss ins Esslinger Glück: Dorde Smiljic dreht ab, die Calcio-Kicker gucken bedröppelt. Foto: Michael Treutner

So weit wie am vergangenen Fußball-Wochenende lagen die Gefühlslagen bei den Protagonisten selten auseinander. Auf der einen Seite die superglücklichen und stolzen Kicker des FC Esslingen nach dem 4:0-Befreiungskracher gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, am anderen Ende der Skala alle beim TSV Berkheim nach der bitteren 0:11-Klatsche beim 1. FC Heiningen. Dazwischen die erleichterten Denkendorfer, Reichenbacher, Ruiter und Esslinger TSGler sowie die Köngener und Neuhausener, die mit einem Teilerfolg leben konnten. Und dann war da ja noch das spektakuläre Kurzcomeback von Ugur Yilmaz.