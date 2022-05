1 In dieser Szene stand in der A-Liga-Partie zwischen dem TSV Denkendorf und der TSG Esslingen noch der Fußball im Fokus. Wenig später brach sich Steffen Zahner (in blau mit der Kapitänsbinde) bei einem Sturz auf die Schulter das Schlüsselbein. Foto: /Herbert Rudel

Für die meisten Fußballteams aus dem Esslinger Raum ist bereits vor den letzten Spielen der Runde alles klar. Für einige wenige geht’s aber noch um Wohl und Wehe.















Link kopiert

Der vorletzte Spieltag von der Bezirksliga bis zu den B-Ligen, der drittletzte in der Landesliga: In den meisten Spielklassen sind die Entscheidungen – zumindest mit Blick auf die Teams aus dem Esslinger Raum – schon gefallen. Lediglich in der Kreisliga A, Staffel 1, ist es an der Spitze ebenso wie im erweiterten Tabellenkeller noch spannend. Und in der Bezirksliga müsste doch einiges zusammenkommen, damit der TV Nellingen dem Abstieg noch entrinnt. Es gibt aber andere Themen, die selbst bei denen, für die es noch um eine ganze Menge geht, in den Vordergrund gerückt sind.