1 Gegen Wolfschlugen zeigte Altbachs Jack Ross vollen Einsatz. Foto: /Herbert Rudel

Im Spitzenspiel der Kreisliga B1 liefern sich die Altbacher und Wolfschlugener Fußballer eine packende Partie. Und in der A1 schlägt Berkheim den Tabellenführer.















Eine perfekte Vorstellung haben die Zuschauer beim Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga-B, Staffel 1, zu sehen bekommen. Zumindest wenn man nach dem Abteilungsleiter des gastgebenden SC Altbach Stephan Schnabel geht. Allerdings war das Glück am Ende nicht aufseiten der Hausherren, die mit 2:3 gegen Wolfschlugen verloren. Große Freude herrschte am Wochenende auch beim TSV Berkheim in der Kreisliga A. Denn das Team schlug auswärts Tabellenführer Unterboihingen. Und das war nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass die Berkheimer den Ersten bezwangen.