Fußball – Nachspiel: Last-Minute-Siege und eine Aufstiegsfeier

1 Freud und Leid liegen nah beinander: Berkheims Marco Schindler erzielt gegen Nellingen den späten Siegtreffer. Foto: /Robin Rudel

Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Berkheim ist nur noch rechnerisch einzuholen. Die Titelrennen in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga B 2 spitzen sich zu.











Der vorletzte Spieltag in den Fußball-Amateurligen der Region brachte in der Kreisliga A eine (Vor-)Entscheidung im Aufstiegskampf. Tabellenführer TSV Berkheim gewann in der Nachspielzeit mit 2:1 beim TV Nellingen und verschaffte sich damit eine komfortable Ausgangslage an der Spitze, denn parallel spielte Verfolger VfB Reichenbach gegen den VfB Oberesslingen/Zell nur 2:2. Den Drei-Punkte-Vorsprung könnten die Reichenbacher zwar im letzten Spiel gegen den direkten Konkurrenten Berkheim noch aufholen, der Aufstieg ist dem TSV dank des um 22 Toren besseren Trefferverhältnisses gegenüber Reichenbach aber nicht mehr zu nehmen. Die Freude der Berkheimer Kicker war groß, die Feierlichkeiten hielten sich aber laut Abteilungsleiter Uwe Willinger vorerst in Grenzen: „Wir haben ein Bier mehr als sonst getrunken und feiern die Aufstiegsparty dann am kommenden Samstag.“ Während in der A-Liga somit die Vorentscheidung im Titelrennen gefallen ist, geht es diesbezüglich in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga B 2 am letzten Saison-Spieltag noch spannend zu.