Fußball – Nachspiel: Kickt Ronaldo jetzt in Deizisau?

1 Wenn es sein muss, trifft Kapitän und Abwehrspezialist Aleksandar Mojasevic auch selbst: 2:0 für den FC Esslingen. Foto: Michael Treutner

Glücksgefühle, Frusterlebnisse, sehenswerte Tore und eine Liga auf der Suche nach Konstanz – der Amateurfußball bietet mal wieder alles.











Dass junge Menschen oft zum Handy greifen, ist normal. In dieser Saison der Fußball-Kreisliga A aber ist es schon auffällig, wie schnell die Kicker ihr Smartphone in die Hand nehmen, um nach dem eigenen Spiel in der Kabine zu schauen, was auf anderen Plätzen passiert ist. So etwa Felix Gentner vom TV Nellingen, der nach dem 1:0 seines Teams gegen den SC Altbach mal wieder mit dem Kopf schüttelte. „Da hab ich zum Beispiel gesehen, dass der TSV Wernau mit 1:3 beim TSV Notzingen verloren hat – was ist das denn?“ Fast jeder kann fast jeden schlagen und er tut es auch. Der VfB Reichenbach hatte wochenlang trotz ebenfalls schwankender Ergebnisse die Tabellenführung inne, ist sie nach dem 2:2 beim TB Ruit jetzt aber los. „Das ist gut so. Am Schluss wird abgerechnet und wer dann vorne steht, hat es verdient“, nimmt es Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis gelassen. Spielleiter Thomas Stiehl vom TSV Deizisau weiß auch, welche Mannschaft das sein wird – nicht den Vereinsnamen, aber: „Es hat keiner Konstanz drin – wer das in den Griff bekommt, steht am Ende oben.“ Uneingeschränkte Glücksgefühle herrschen derweil in den Ligen darüber beim TSV RSK Esslingen, beim TSV Köngen und beim FC Esslingen. Der TSV RSK ist eines von einigen Teams, die in dieser Woche eine Zusatz-Nachholspielschicht einlegen, in diesem Fall am Donnerstag im Derby beim FV Plochingen.