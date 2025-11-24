Fußball – Nachspiel: In rot wird heute nicht mehr gestreut

In rot wird heute nicht mehr gestreut

1 Marcel Sichwardt vom FC Esslingen will in der ersten Hälfte der Begegnung mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall nicht abheben, er sucht das Gleichgewicht. Foto: Michael Treutner

Witterungsbedingter Abbruch in der Halbzeit sorgt für Gesprächsstoff. Dazu gibt es einen verhinderten Tabellenführer und ein starkes Comeback im Tor.











Nur elfeinhalb von 23 Fußballspielen mit Beteiligung von Mannschaften aus der Region wurden am Wochenende ausgetragen. Wo kommt das halbe her? Elf Spiele wurden aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht angepfiffen, das in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FC Esslingen und den Spfr. Schwäbisch Hall wurde es – nach der Halbzeitpause aber blieben die Spieler in der Kabine.