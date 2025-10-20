Fußball – Nachspiel: In der Abwärtsspirale auf Platz zwei

In der Abwärtsspirale auf Platz zwei

1 Die Köngener um Noah Schadt (links) kommen kurz ins Straucheln, lassen sich den Sieg gegen den SV Böblingen aber nicht mehr nehmen. Foto: Michael Treutner

Von Kantersiegen, späten goldenen Toren und sogar Tabellenkorrekturen hatte das Fußball-Wochenende in den Amateurligen wieder einiges an Gesprächsstoff zu bieten. Zumindest vereinzelte Konstanten gab es: In der Landesliga blieb der Spitzenreiter TSV Köngen siegreich und auch der FV Neuhausen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Unverändert bleibt die Situation des FC Esslingen, der bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 0:2 unterlag und auf dem letzten Platz in der Verbandsliga feststeckt.