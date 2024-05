Fußball – Nachspiel: Hinfallen und wieder aufstehen

1 Wolfschlugens Tobias Bihr und Reichenbachs Ebrima Darboe im Gleich-Schritt – oder besser im Gleich-Fall? Foto: /Herbert Rudel

Während in der Landesliga sowie in der Kreisliga B 1 die Titelfrage geklärt ist, bleibt es in den übrigen Amateurfußball-Ligen der Region spannend. A-Ligist Denkendorf stellt einen neuen Trainer vor.











Link kopiert

Nur noch drei Spiele – eins davon gleich während dieser Woche – haben die Fußballer der Region zu absolvieren, ehe die allerletzten Entscheidungen getroffen sind und die Sommerpause ansteht. Vorher geht es in den Amateurligen aber noch um den Aufstieg, den Klassenverbleib, Zukunftspläne und vor allem darum, die Saison erhobenen Hauptes zu beenden. Zwei Meister stehen in ihren jeweiligen Ligen bereits fest: Landesligist FC Esslingen holte sich den Titel bereits in der vergangenen Woche und der FV Neuhausen II steigt vorzeitig in die Kreisliga A auf. Zwar hätten die Neuhausener freilich lieber im eigenen Stadion gefeiert, aber das hinderte das Team trotzdem nicht daran, einige Bierstiefel mit auf den Kunstrasenplatz in Esslingen-Zell zu schmuggeln und damit jubelnd zu posieren.