Fußball – Nachspiel: Glücks- und andere Gefühle
1
Das nächste Tor. Beim TSV Deizisau läuft es 40 Minuten lang wie am Schnürchen – und in der Saison läuft es mittlerweile auch. Foto: Michael Treutner

Der jüngste Spieltag der Amateurfußballer zeigt, dass es manchmal den zweiten Blick braucht, um eine Partie zu bewerten.

Sport lebt von den Emotionen, von positiven wie negativen. Deshalb kann man sich etwa vorstellen, wie die Stimmung beim Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen war nach der 0:6-Klatsche im Derby gegen den TSV Oberensingen – oder beim Bezirksligisten FV Plochingen nach dem 2:0-Befreiungsschlag-Sieg gegen Türkspor Nürtingen – oder bei der TSG Esslingen und dem VfB Reichenbach nach dem späten 1:0-Siegtreffer der Esslinger im Spitzenspiel der Kreisliga A in Reichenbach – oder . . .

