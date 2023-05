1 Josip Colic in neuer Rolle. Foto: /Robin Rudel

Der FVN ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Fabian Ness offenbar weit. An den Tabellenspitzen herrscht Spannung.















Es ist die Zeit der Rechenschieber. Naja, so ein Ding verwendet man heute nicht mehr, es muss nur noch als Synonym herhalten. Aber Kopfrechnen hat in diesen Tagen in der Amateurfußballszene Konjunktur. In den meisten Fällen sechs Spiele haben die Mannschaften noch vor sich. Das eine oder andere steht nun schon fest, manches andere wird immer wahrscheinlicher.