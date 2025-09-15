Fußball – Nachspiel: Felix Luz: sechs Punkte und zwei Tore

1 TSG-Keeper Robin Harnisch verhindert den zweiten Deizisauer Treffer per Fußabwehr. Foto: Michael Treutner

Fußball-Landesligist Köngen setzt den Höhenflug fort, Deizisau gewinnt das erste Spiel in der KLA und der VfBR nimmt „aus der Wundertüte etwas mit“.











Auf den Fußballplätzen der Region war am Wochenende mal wieder einiges geboten. Beim 4:2-Sieg des TSV RSK Esslingen im Bezirksliga-Aufsteiger-Duell gegen den TSV Denkendorf hat laut Esslingens Spielleiter Thomas Schuler „der Berg wirklich gebrannt“. Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen wissen nach dem 1:1-Remis beim VfR Heilbronn nicht so ganz, wie sie mit dem Punktgewinn umgehen sollen. Und beim A-Ligisten TSV Deizisau kam nach dem 1:0-Sieg gegen die TSG Esslingen wieder etwas Licht durch die dunklen Wolken. Einen erfolgreichen Sonntag genoss dabei Deizisaus Coach Felix Luz. Erst stand er für das zweite Team in der B-1-Liga auf dem Feld und erzielte beim 5:2-Erfolg gegen die TSG Esslingen II zwei Tore, danach setzte er sich auf die Trainerbank und feierte mit den Deizisauern den ersten Saisonsieg nach vier Spielen in der Kreisliga A. Oder wie es TSV-Spielleiter Thomas Stiehl mit einem Lächeln sagt: „Luz holt sechs Punkte und schießt zwei Tore.“