Fußball – Nachspiel: Euphorie, Erlösung und Ernüchterung

1 Die Wernauer versuchen alles, aber die TVU-Kicker gewinnen. Gute Haltungsnoten gibt es in dieser Szene allemal. Foto: Michael Treutner

Während die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen aufatmen, feiert der Aufsteiger TSV Köngen den dritten Landesliga-Sieg in Serie – und der FV Neuhausen „legt sich die Eier selbst“.











Das Tabellenbild in den Amateurfußballligen der Region zeigt zwar nur eine Momentaufnahme und die Reise der Teams ist noch eine lange, aber die erste Form lässt sich schon ablesen. Bei manchen ist der Rundenstart missglückt, manche sind zufrieden – und wiederum andere haben erst in die Saison gefunden. Darunter ist der Verbandsligist FC Esslingen, der nach drei Pleiten in Serie beim 3:1-Sieg gegen den TSV Weilimdorf endlich den ersten Dreier holte – und einen laut Coach Tobias Hofmann „kleinen Befreiungsschlag“ feierte. Oder wie es ein zufriedener Esslinger Anhänger nach der Partie ausdrückt: „Endlich kann man nach einem FCE-Spiel mal ruhig schlafen.“