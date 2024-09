Fußball – Nachspiel: Erleichterung und ein Kurz-Comeback

1 Ruits Spieler Lasse Kuhn wirft sich in jeden Ball und macht dem TSV RSK Esslingen das Leben schwer. Foto: /Herbert Rudel

An den bislang sieben Spieltagen der Fußball-Kreisliga-A-Saison standen fünf verschiedene Teams in der Tabelle ganz oben. Zuletzt war es der TSV RSK Esslingen, der nach dem 3:3-Unentschieden gegen den Aufsteiger TB Ruit (Rang sieben) erst einmal auf den 2. Rang weichen musste. Die Tabellenführung übernimmt erneut der TV Unterboihingen, der das Schlusslicht TSV Baltmannsweiler mit 7:0 abfertigte und erneut auf der Spitzenposition Platz nimmt. Im Allgemeinen geht es im oberen Drittel der A-Liga weiter eng und spannend zu – aber die Abstände werden allmählich größer. So liegen zwischen dem Dritten VfB Reichenbach und dem TSV Wendlingen (Rang vier) immerhin zwei Punkte. In der Bezirksliga dagegen ist das Tabellenbild etwas konstanter. Seit dem 3. Spieltag rangiert der TSV Köngen in dieser Spielklasse ganz oben. In der Kreisliga B 2 rieb sich am Sonntag so mancher lokaler Fußballkenner die Augen, als er den EX-Coach des VfB Reichenbach, Ioannis Fotarellis, auf der Trainerbank erblickte.