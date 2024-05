Fußball – Nachspiel: Emotionen pur und das Quäntchen Glück

1 Szenen, die in Erinnerung bleiben: FCE-Spieler Kalle Maier feiert ausgelassen. Foto: /Robin Rudel

Der FC Esslingen feiert die Aufstiegsparty. In der Kreis- sowie in der Bezirksliga findet ein Führungswechsel statt und der A-Ligist TSV Denkendorf trennt sich von Coach Christopher Loesener.











Link kopiert

Es war ein Spieltag der Emotionen in den Fußball-Amateurligen der Region. In der Landesliga machte der FC Esslingen den vorzeitigen Aufstieg in die Verbandsliga klar, ließ die Korken knallen, verteilte den Sekt auf dem Rasen des Sportpark Weil und feierte ausgelassen mit den Fans auf der Tribüne. In den unteren Ligen brachten die Ausrutscher der jeweiligen Tabellenführer – bis auf den FV Neuhausen II in der Kreisliga B 1 – erneut Brisanz in den Aufstiegskampf. „Liebe, Leidenschaft und das Quäntchen Glück“, haben laut Pressewart Ioannis Fotarellis den Ausschlag gegeben, dass der VfB Reichenbach in der Kreisliga A wieder zurück an der Spitze ist. Manchmal sind es eben Nuancen, die im Fußball zum Erfolg führen. Beim TSV Denkendorf ist die Gefühlswelt nach der 0:7-Klatsche beim TSV Wernau eine andere und die Denkendorfer vermeldeten danach, dass der Verein und Trainer Christoph Loesener getrennte Wege gehen.