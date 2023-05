1 Heiße Zweikämpfe und frostige Atmosphäre beim Esslinger Stadtderby. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga, der A 1 und der B 1 stehen die Spitzenreiter kurz vor dem Ziel, der jeweilige Relegationsplatz ist umkämpft. Nicht nur deshalb war das Verhältnis zwischen der TSG und dem TSV RSK Esslingen schon mal inniger. Tim Leibbrand bleibt Trainer in Sirnau.















Wie viel Zeit braucht es, um Sekt auf eine angenehme Trinktemperatur zu bringen? Über Nacht sollte das Fläschle – im folgenden Fall wird es aber wohl um mehrere Buddeln gehen – schon im Kühlschrank stehen. Die Fußballer des FC Esslingen, denen der Sprung in die Landesliga nur noch sehr, sehr theoretisch zu nehmen ist, können sich also in aller Ruhe überlegen, mit welcher Marke sie den auch rechnerisch klaren Aufstieg feiern wollen: Möglicherweise wird das am Samstagabend in Deizisau sein. In der Kreisliga A kann sich der TV Unterboihingen auf den Satz nach oben einstellen, das Rennen um Platz zwei ist durch den 2:0-Stadtderbysieg der TSG gegen den TSV RSK Esslingen noch spannender geworden. Es herrschte nicht nur aufgrund der sportlichen Brisanz „eisige Stimmung“ auf dem Zollberg.