Fußball – Nachspiel: Eine historische Fußball-Saison

Pure Freude in Berkheim: Die TSV-Spieler feiern gemeinsam mit den Fans. Foto: /Robin Rudel

Neben dem seit längerem feststehenden Landesliga-Meister FC Esslingen, schafft es der FV Neuhausen den Bezirksliga-Titel sowie den Aufstieg in die Landesliga zu feiern. In der Kreisliga A bekommt der TSV Berkheim den Meisterwimpel überreicht.











Die letzten Entscheidungen in den Amateurfußball-Ligen sind gefallen und die Saison 2023/24 hat ein Ende gefunden. Ein durchaus erfolgreiches für die Teams aus der Region: Der FC Esslingen machte bereits sechs Spieltage vor dem Ende der Runde den Meistertitel in der Landesliga klar und ist – nach dem TSVW Esslingen und nach 24 Jahren – mal wieder ein Esslinger Verein, der in die Verbandsliga aufsteigt. Ebenso historisch ist das Double des FV Neuhausen. Die Neuhausener siegten im Bezirkspokalfinale gegen Catania Kirchheim mit 2:0, reckten den Pott – den der FVN zuletzt im Jahr 1977 gewann – in die Höhe und feierten zwei Tage später den Meistertitel in der Bezirksliga sowie den Aufstieg in die Landesliga. Die Neuhausener kickten zuletzt vor 37 Jahren in dieser Spielklasse. In der Kreisliga A lief der TSV Berkheim dem Dauer-Rivalen VfB Reichenbach schlussendlich noch den Rang ab und krönte die Runde mit der Meisterschaft und dem Aufstieg.