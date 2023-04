1 Eine bezeichnende Szene aus dem Filder-Derby: Während Denkendorfs Riad Malkic den Ball verpasst, leitet Neuhausens Luis Herzog die Kugel per Kopf locker weiter. Foto: /Herbert Rudel

In der Bezirksliga haben die Fußballer aus Deizisau, Köngen und Neuhausen wichtige Siege gelandet. Gesichert ist der Klassenverbleib aber längst nicht.















Ein Drittel der 18 Teams, die in der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils kicken, steigt am Ende der Saison ab. Was sich seit geraumer Zeit abgezeichnet hat, ist mit dem nun auch rechnerisch feststehenden Landesliga-Abstieg des 1. FC Heiningen und des 1. FC Frickenhausen sicher. Platz zwölf berechtigt zur Zusatzschicht Relegation. Umso wichtiger waren deshalb die Erfolge des TSV Deizisau, des TSV Köngen und des FV Neuhausen am vergangenen Wochenende. Sie sorgen zumindest für ein wenig Beruhigung, auch wenn der Klassenverbleib für das Trio noch längst nicht sicher ist. In der Kreisliga A 1 hat Tabellenführer Unterboihingen indes wieder fünf Punkte Vorsprung: auch irgendwie beruhigend für den TVU.