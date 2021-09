1 Strafraumgetümmel an der Katharinenlinde – darauf mussten die Fußballfans lange warten. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußball-Landesligisten stehen schon unter Zugzwang, der VfB Reichenbach liefert und beim TSV Berkheim II hütet ein Trainer das Tor. Und es geht gleich mit einer Englischen Woche weiter.

Esslingen - Zehn Monate und zehn Tage hat es in der Fußballregion keinen kompletten Ligaspieltag mehr gegeben – jetzt rollt der Ball wieder. Die Freude darüber ist den Kickern, Trainern und Funktionären anzumerken. Zwar schmerzen die Niederlagen, aber die Freude über einen Sieg fühlt sich umso besser an und insgesamt ist die Stimmung gut. Und die Torlaune groß. Gleich zu Beginn fielen viele Treffer auf den Plätzen der Region. Im Besonderen waren die Augen auf die Mannschaften gerichtet, die zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Saison ganz oben standen. Beim Neun-Spiele-Neun-Siege-Bezirksligisten FV Neuhausen müssen die Interessierten noch bis zum 2. Spieltag am Donnerstag warten, denn die Mannschaft hatte am Sonntag noch spielfrei. Kreisliga-A-3-Krösus VfB Reichenbach aber war gefordert – und hat geliefert, und das gleich im Derby gegen den TV Hochdorf. Trainer und selbst ernannter „Offensivdenker“ Ioannis Fotarellis ist entsprechend mit der Fußballwelt im Reinen. Es geht gleich mit einer Englischen Woche weiter.